'UE segue ambiciosa rumo ao Green Deal', diz von der Leyen

ESTRASBURGO, 13 SET (ANSA) - A presidente do Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, discursou nesta quarta-feira (13) no Estado da União no Europarlamento, em Estrasburgo, com ênfase nos esforços do colegiado em questões ambientais.

Sobre o "Green Deal" europeu, pacote de normas ambientais apresentado pela Comissão Europeia, a mandatária afirmou que o grupo segue "ambicioso": "Mantemos nossa estratégia de crescimento. Nos esforçaremos sempre por uma transição justa e igualitária" "A nossa União hoje reflete a visão dos que sonhavam um futuro melhor depois da Segunda Guerra Mundial. Quando falo com a nova geração de jovens, vejo a mesma visão de um futuro melhor, o desejo ardente de construir algo melhor", disse.