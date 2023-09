'Veronafiere fez no Brasil uma aposta importante'

BENTO GONÇALVES, 13 SET (ANSA) - "Para a Veronafiere, o Brasil é um desafio importante." O membro do conselho de administração da subsidiária brasileira Milanez & Milaneze, Alessandro Giolai, e o diretor da Vinitaly, Gianni Bruno, no âmbito da feira Wine South America de Bento Gonçalves (RS), um dos principais eventos sobre vinhos da América Latina, explicam à ANSA a opção pela presença no mercado do gigante sul-americano.

"Chegamos há 10 anos, com uma parceria com a brasileira Milanez &Milaneze, porque nos interessamos pela Stone Fair de Vitória, importante evento de pedras organizado no estado do Espírito Santo. E acreditamos que também existam todas as condições para desenvolvimentos futuros no setor de vinho", observa Giolai.