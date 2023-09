Xi e Maduro anunciam fortalecimento de laços em reunião na China

Este é o mais alto nível da diplomacia chinesa e somente alguns países, como Belarus, Rússia e Paquistão, têm direito a este tratamento.

"A China apoiará, como sempre, com firmeza, os esforços da Venezuela para salvaguardar a soberania nacional, a dignidade nacional e a estabilidade social, e apoiará firmemente a causa justa da Venezuela de se opor à interferência estrangeira", disse Xi a Maduro.

O líder venezuelano e sua delegação foram recebidos no Palácio do Povo, edifício monumental utilizado para acolher estrangeiros nos arredores da Praça Tiananmen. Ele iniciou sua viagem no último dia 8 de setembro, na cidade de Shenzhen, no sul do país, e visitou a província de Shandong, de onde pegou um trem de alta velocidade.

Pequim mantém relações estreitas com o presidente venezuelano, isolado no cenário internacional, e é um dos principais credores do seu país, cujo PIB encolheu 80% em 10 anos devido à crise econômica.

Desta forma, a China responde a um movimento semelhante que acaba de ser concluído pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no Vietnã, com a assinatura de uma "ampla parceria estratégica", com a qual Hanói conseguiu elevar as relações com Washington ao nível mais alto da sua escala diplomática. (ANSA).