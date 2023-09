Após duas derrotas, Mancini está pressionado na Arábia Saudita

SÃO PAULO, 14 SET (ANSA) - Após começar seu trabalho na seleção da Arábia Saudita com as derrotas para Costa Rica e Coreia do Sul, o técnico italiano Roberto Mancini já está sendo pressionado por resultados melhores.

O revés diante dos costarriquenhos foi o mais questionado, pois os caribenhos foram goleados por 4 a 1 pelos Emirados Árabes Unidos, uma seleção que serve de referência para os sauditas.