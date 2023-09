Após ser flagrado em exame antidoping, Pogba fará contraprova

O exame detectou vestígios de testosterona no corpo do francês, uma substância que é proibida. Apesar do apoio recebido por vários colegas, Pogba foi suspenso preventivamente pelo Tribunal Nacional Antidoping (TNA).

Em virtude do caso, Pogba corre riscos de ter seu milionário contrato rescindido, bem como de ficar anos sem poder entrar em campo.

A imprensa italiana menciona que os vestígios de testosterona identificados foram parar no corpo de Pogba por causa de um suplemente alimentar dietético comprado por indicação de um médico amigo. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.