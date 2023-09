'Attenzione!': Veneza alerta para gaivotas 'pickpocket'

O texto também pede que não deixem lixo, especialmente comida, no chão.

A preocupação é principalmente com os turistas, que apesar dos pedidos constantes das autoridades, costumam parar para comer nas calçadas e acabam jogando migalhas de comida para as gaivotas.

Com o hábito, os animais acabaram ficando agressivos e não mais tão dispostos a depender de caridade, planando sobre os passantes e arrancando sanduíches e outros alimentos de suas mãos.

Os cartazes são uma iniciativa da prefeitura e de Veritas, a empresa municipal de limpeza urbana.

As instruções, em italiano e inglês, sugerem que as pessoas fiquem distantes das gaivotas e não tentem atraí-las com comida.

(ANSA).