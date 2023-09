China apresenta proposta para reformar governança global

No texto divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, a China convida a "comunidade internacional a agir de acordo com um verdadeiro multilateralismo, a apoiar a ONU no papel central em assuntos internacionais e a melhorar ainda mais o sistema de governança global".

Pequim também defende o fim da "mentalidade da Guerra Fria" e "uma visão de segurança global, cooperativa e sustentável para resolver pacificamente as diferenças e controvérsias entre os países através do diálogo".

Também nesta quinta, o governo de Taiwan denunciou a incursão de 68 aviões e 10 navios militares chineses nos arredores da ilha, situação que vem se tornando recorrente nos últimos anos, aumentando os temores sobre uma possível ação armada de Pequim para reincorporar o território. (ANSA).

