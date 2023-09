Cidadãos italianos estão desaparecidos na Líbia após enchentes

O chanceler italiano ilustrou o compromisso da Itália em ajudar a Líbia, assolada por uma violenta tempestade que provocou a morte de 5,5 mil pessoas, e confirmou uma missão do chefe do Departamento de Defesa Civil, Fabrizio Curcio, "nas próximas horas nas áreas afetadas".

"A Líbia vive dias dramáticos: o ciclone Daniel atingiu um país já ferido e sofredor e as imagens do desastre são comoventes.

Somos próximos ao povo líbio e às famílias das tantas vítimas", lamentou.

De acordo com Tajani, a embaixada da Itália em Trípoli, o consulado-geral em Benghazi e a Defesa Civil monitoram constantemente a situação dos compatriotas presentes na região.

Além disso, as operações de socorro ocorrem em condições difíceis e as autoridades líbias pediram uma rápida ajuda à comunidade internacional e à Itália em particular. "Juntamente com a premiê [Giorgia Meloni] garantimos a ajuda e a proximidade. Dei imediatamente instruções para responder com a maior prontidão ao pedido de apoio. Estabelecemos uma coordenação entre o Ministério das Relações Exteriores, da Defesa Civil, do Comando Operacional das Forças Conjuntas e da Polícia de Bombeiros", explicou.

Em sua intervenção, Tajani também disse que uma equipe coordenada pela Defesa Civil já realizou um primeiro reconhecimento em Derna, cidade mais atingida, para estabelecer ligações operacionais com as autoridades locais e definir os aspectos técnicos da resposta italiana.