Com Spalletti e Inzaghi, Fifa anuncia indicados ao The Best

Apesar do histórico título conquistado na Itália, o nigeriano e o georgiano correm por fora pelo troféu. Os favoritos são Erling Haaland, do Manchester City, Lionel Messi, do Inter Miami, e Kylian Mbappé, do PSG.

O período de avaliação entre os homens vai de 19 de dezembro de 2022, dia seguinte à final da Copa do Mundo do Catar, a 20 de agosto de 2023.

Os únicos italianos presentes na lista são Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, mas os dois disputarão o prêmio de melhor treinador do mundo. Os comandantes de Inter de Milão e Itália, respectivamente, enfrentarão Pep Guardiola, Ange Postecoglou e Xavi Hernández.

O Brasil, por sua vez, terá somente Ederson o representando na premiação. O jogador do Manchester City concorre ao prêmio de melhor goleiro do mundo junto com Yassine Bounou, Thibaut Courtois, André Onana e Marc-André ter Stegen.

Os fãs poderão participar da votação selecionando os seus atletas e treinador favoritos a partir de hoje. Já a cerimônia de premiação ainda não possui uma data confirmada.

- Confira todos os indicados ao The Best de 2023 - Melhor jogador do mundo: Julián Álvarez (Manchester City / Argentina) Marcelo Brozovi? (Chelsea e Al-Nassr / Croácia) Kevin De Bruyne (Manchester City / Bélgica) ?lkay Gündogan (Manchester City e Barcelona / Alemanha) Erling Haaland (Manchester City / Noruega) Rodri (Manchester City / Espanha) Khvicha Kvaratskhelia (Napoli / Geórgia) Kylian Mbappé (PSG / França) Lionel Messi (PSG e Inter Miami / Argentina) Victor Osimhen (Napoli / Nigéria) Declan Rice (West Ham e Arsenal / Inglaterra) Bernardo Silva (Manchester City / Portugal) Melhor jogadora do mundo: Aitana Bonmatí (Espanha / Barcelona) Linda Caicedo (Colômbia / Real Madrid) Rachel Daly (Inglaterra / Aston Villa Ladies) Kadidiatou Diani (França / Lyon) Caitlin Foord (Austrália / Arsenal) Mary Fowler (Austrália / Manchester City) Alex Greenwood (Inglaterra / Manchester City) Jennifer Hermoso (Espanha / Pachuca) Lindsey Horan (Estados Unidos / Lyon) Amanda Ilestedt (Suécia / PSG e Arsenal) Lauren James (Inglaterra / Chelsea) Sam Kerr (Austrália / Chelsea) Mapi León (Espanha / Barcelona) Hinata Miyazawa (Japão / Mynavi Sendai) Salma Paralluelo (Espanha / Barcelona) Keira Walsh (Inglaterra / Barcelona) Melhor goleiro do mundo: Yassine Bounou (Sevilla e Al Hilal / Marrocos) Thibaut Courtois (Real Madrid / Bélgica) Ederson (Manchester City / Brasil) André Onana (Inter de Milão e Manchester United / Camarões) Marc-André ter Stegen (Barcelona / Alemanha) Melhor treinador do mundo: Pep Guardiola (Manchester City / Espanha) Simone Inzaghi (Inter de Milão / Itália) Ange Postecoglou (Celtic e Tottenham / Austrália) Luciano Spalletti (Napoli e seleção da Itália / Itália) Xavi Hernández (Barcelona / Espanha) (ANSA).