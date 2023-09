Descubra Vicenza, a 'cidade do ouro' promovida no Airbnb

Conhecida como a "cidade do ouro", Vicenza, juntamente com Caltagirone com a cerâmica e Volterra com o alabastro - designação aplicada a dois minerais distintos: gesso e calcite -, é o primeiro dos três territórios de excelência escolhidos pela gigante de hospedagem para o novo projeto "Made in Italy", nascido em parceria com a Confederação Nacional de Artesanatos (CNA) e da pequena e média empresa e com o patrocínio do Ministério do Turismo.

A iniciativa tem como objetivo promover o artesanato italiano para viajantes de todo o mundo através da plataforma de locação com seus anfitriões. Além de obter resultados múltiplos, a partir da possibilidade de dessazonalizar as chegadas, difundir os fluxos turísticos até mesmo para destinos menos movimentados e dar a conhecer todos os produtos e informações transmitidos durante séculos de geração em geração.

Este é o caso de Margherita Galla, que herdou da mãe Daniela Vettori o talento para trabalhar o ouro, bem como a oficina histórica localizada logo abaixo dos pórticos da Basílica Palladiana, a poucos metros da residência que Jacopo promove no Airbnb.

"Dou as boas-vindas principalmente aos americanos", revela Jacopo à ANSA, a partir da sua suíte palladiana com vista direta para a Piazza dei Signori e de onde parece que se pode tocar com o dedo os arcos de Palladio, patrimônio mundial da Unesco desde 1994.

"Estou convencido de que quem opta por ficar em casa, em vez de num hotel, o faz precisamente porque prefere o contato com a população local, que pode oferecer outras indicações diversas, além de simples notas turísticas. Talvez, conselhos que os levem a vivenciar a cidade como residentes", acrescenta.

Segundo Margherita, "um turista que vem a Vicenza certamente traz para casa uma imersão em uma cidade maravilhosa, que é quase um cenário teatral. Mas também a experiência de Vicenza, a cidade do ouro".