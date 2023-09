Discussão de lei orçamentária da Argentina é adiada

O primeiro turno das eleições está marcado para 22 de outubro, e o segundo para 19 de novembro.

As informações são de fontes do Ministério da Economia, que detalharam que o PL será apresentado até esta sexta-feira (15) como exige a legislação do país.

A proposta de Milei foi considerada "razoável" por parte do governo levando em conta que "o próximo presidente deve ter a oportunidade de definir as questões necessárias à realização de seu programa".

O governo já antecipou que o projeto coloca o déficit zero como prioridade, e que o texto está em linha com o que foi acordado com o Fundo Monetário Internacional (FMI). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.