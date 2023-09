Enviado do Papa promete 'unir esforços' com China por paz

"A reunião, realizada em um clima aberto e cordial, foi dedicada à guerra na Ucrânia e às suas dramáticas consequências, destacando a necessidade de unir os esforços para favorecer o diálogo e encontrar caminhos que levem à paz", informou a Santa Sé.

Também foi abordado o problema da segurança alimentar, "com a esperança de que se possa em breve garantir a exportação de cereais, sobretudo pelos países mais em risco".

A missão procede, portanto, sobre dois eixos: a busca pelo diálogo e, a curto prazo, a solução de algumas emergências humanitárias causadas pelo conflito.

A Ucrânica com suas "feridas sangrando" esteve no centro também de um encontro entre o arcebispo maior de Kiev e primaz da Igreja Greco-Católica Ucraniana, Sviatoslav Shevchuck, e a imprensa internacional credenciada no Vaticano.

O religioso comentou as últimas "incompreensões", como definiu, entre a Ucrânia e o Papa: "Não acredito que o governo ucraniano tenha fechado todas as portas à Santa Sé", disse a respeito das palavras do conselheiro do presidente ucraniano, Mikhailo Podolyak, que alguns dias atrás disse que Kiev não precisa da mediação do Papa porque é "simpatizante dos russos".

Shevchuk relatou ter perguntado aos embaixadores ucranianos em Roma, na Itália e na Santa Sé, se "o conselheiro do presidente expressou sua convicção pessoal ou a posição do governo ucraniano", e revelou-se que era "uma opinião privada".