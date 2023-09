F1: Alfa Romeo confirma Zhou como piloto para 2024

ROMA, 14 SET (ANSA) - A Alfa Romeo anunciou nesta quinta-feira (14) que Guanyu Zhou continuará sendo a dupla de Valtteri Bottas na temporada de 2024 da Fórmula 1.

A permanência do finlandês era certa, mas haviam alguns questionamentos sobre a continuidade do chinês. No entanto, a escuderia, que voltará a ser chamada de Sauber pelos próximos dois anos, renovou o contrato de Zhou.