Florianópolis está perto de ganhar posto consular italiano

SÃO PAULO, 14 SET (ANSA) - A Embaixada da Itália em Brasília disse que aguarda apenas a estipulação de um contrato de comodato gratuito para a abertura de um posto de atendimento consular em Florianópolis, demanda antiga da comunidade italiana de Santa Catarina.

"Agradecemos calorosamente às autoridades do governo de Santa Catarina, em particular ao secretário de Articulação Internacional, Juliano Froehner, pela colaboração prestada em vista da finalização do acordo para a abertura de um posto de atendimento consular em Florianópolis", diz uma nota divulgada pela sede diplomática.