Itália critica novo aumento dos juros pelo BCE

TRIESTE, 14 SET (ANSA) - O governo da Itália criticou nesta quinta-feira (14) a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de aumentar as taxas de juros pela 10ª vez consecutiva, levando os índices aos valores mais altos na história do euro.

"Não acredito que essa decisão possa ajudar a retomada econômica da Europa", disse o ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso.