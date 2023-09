Ministros divergem sobre revisão de adesão do Brasil ao TPI

"Isso sugere que, em algum momento, a diplomacia brasileira pode rever a adesão a esse acordo, uma vez que não houve igualdade entre as nações na aplicação desse instrumento", declarou Dino.

Segundo ele, "ou todos aderem, ou não faz sentido um tribunal que seja para julgar apenas uns". Por outro lado, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, disse ao jornal Folha de S.

Paulo que "em momento algum o governo deliberou ou sequer discutiu a saída do Brasil do Estatuto de Roma", tratado que instituiu o TPI.

"Os tratados podem traduzir avanços importantes do país no campo da proteção e promoção dos direitos humanos", acrescentou.

Durante sua viagem à Índia, Lula cogitou ignorar uma ordem de prisão internacional emitida pela Corte de Haia contra Vladimir Putin para permitir a participação do presidente russo no G20 do ano que vem, no Rio de Janeiro.

Depois, o petista recuou e disse que a decisão caberia à Justiça, mas colocou em dúvida a participação brasileira no TPI.