Papa e Bill Clinton discutirão mudanças climáticas em evento

VATICANO, 14 SET (ANSA) - O papa Francisco discutirá com o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton (1993-2001) os "desafios mais urgentes" que o mundo enfrenta atualmente, como as alterações climáticas, durante a abertura do encontro Clinton Global Initiative 2023, que será realizado em Nova York entre os dias 18 e 19 de setembro.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (14) pela Fundação Clinton, que explicou que a conversa entre o argentino e o norte-americano ocorrerá durante uma videoconferência na próxima segunda-feira (18), de manhã.