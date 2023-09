Polícia investiga jogadores do Real Madrid por vídeo com menor

MADRID, 14 SET (ANSA) - A polícia da Espanha prendeu nesta quinta-feira (14) quatro jogadores de categorias inferiores do Real Madrid - um do Real Madrid Castilla, a equipe B; três do Real C - por suspeita de terem distribuído um vídeo íntimo com uma menor de idade.

Eles foram detidos em Valdebebas, centro de treinamento do time, foram levados à delegacia, prestaram depoimento e foram liberados.