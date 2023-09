Putin aceita convite de Kim para visitar Coreia do Norte

Na ocasião, os dois anunciaram o fortalecimento das relações e da cooperação entre as partes.

"No final da recepção, Kim Jong-un gentilmente convidou Putin para visitar a Coreia do Norte no momento mais apropriado. Putin aceitou o convite com prazer e reafirmou a sua vontade de dar continuidade à história e tradição de amizade entre a Rússia e a Coreia do Norte", diz o comunicado.

A cúpula entre os dois líderes - a primeira em mais de quatro anos - ocorreu no momento em que Pyongyang procura reforçar os laços militares com Moscou e duplicar a aposta no desenvolvimento de armas, em um contexto de crescente cooperação em matéria de segurança entre os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul.

A KCNA também informou que os dois líderes conversaram sobre o fortalecimento da cooperação para "frustrar a ameaça militar e a provocação dos imperialistas".

"Discutiram com espírito aberto as questões importantes e a cooperação imediata que surgem na defesa da soberania, do desenvolvimento e dos interesses dos dois países", acrescenta o texto, segundo o qual Kim também foi informado sobre as características técnicas do foguetes russos.

Além disso, o líder da Coreia do Norte reforçou a Putin que está confiante de que a Rússia alcançará uma "grande vitória" sobre os seus inimigos.