Ronaldinho Gaúcho participará de festival esportivo na Itália

MILÃO, 14 SET (ANSA) - O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, campeão mundial de 2002, participará de um festival esportivo na cidade de Trento, na Itália.

Além do ex-craque do Milan, outros grandes nomes do futebol marcarão presença na cerimônia de abertura da sexta edição do "Festival do Esporte", marcada para os dias 12 e 15 de outubro.