STF condena 1º réu por 8 de janeiro a 17 anos de prisão

Um dos presentes nos atos golpistas foi Aécio Lúcio Costa Pereira, 51, sentenciado a 17 anos de prisão por cinco crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Nessas duas últimas tipologias, a condenação foi unânime, com placar de 11 votos a zero no plenário do STF. Por outro lado, o ministro Kassio Nunes Marques, indicado ao Supremo por Bolsonaro, votou contra a condenação dos réus pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa.

Já André Mendonça, outro nomeado pelo ex-presidente, desconsiderou golpe de Estado, enquanto Luis Roberto Barroso descartou a abolição democrática do Estado Democrático de Direito.

Também houve alguma divergência em relação à dosimetria da pena, mas acabou prevalecendo o voto do relator Alexandre de Moraes por 17 anos, sendo 15 anos e seis meses de reclusão (regime fechado) e um ano e seis meses de detenção (semiaberto ou aberto).

Moraes foi acompanhado na dosimetria por Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e pela presidente da STF, Rosa Weber.

Pereira foi condenado por invadir a sede do Congresso em 8 de janeiro, ocasião em que ele usava uma camiseta com a frase "intervenção militar já". Além disso, fez um vídeo na mesa do plenário do Senado afirmando: "Estamos aqui, vai dar certo, não desistam. Saiam às ruas, parem as avenidas".