STF retoma hoje primeiro julgamento por 8 de janeiro

"O terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas fazem parecer que, no dia 8 de janeiro, tivemos um domingo no parque. As pessoas vieram, entraram numa fila e 'agora vamos invadir o Supremo, quebrar uma coisinha, orar na cadeira do presidente do Senado'", afirmou Moraes ao defender seu voto.

O magistrado propôs a condenação de Costa Pereira a 17 anos de prisão por crimes como golpe de Estado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e dano qualificado "Não existe liberdade de manifestação para atentar contra a democracia, pedir ato institucional número cinco, volta da tortura, morte dos inimigos políticos, dos comunistas, intervenção militar. Isso é crime", acrescentou.

Em seu voto, Moraes também apresentou o conceito de crimes multitudinários, cometidos por um grupo e sem necessidade de descrição da participação individual de cada réu: "A turba criminosa destruiu o patrimônio".

Já o ministro Kassio Nunes Marques, indicado ao STF por Jair Bolsonaro, abriu divergência e votou pela condenação do réu a dois anos e meio de prisão, apenas por dano qualificado e deterioração do patrimônio público.

Para Nunes Marques, não há elementos suficientes para enquadrar o acusado nos demais crimes. (ANSA).