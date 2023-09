Suprema Corte da Guatemala rejeita ação contra presidente eleito

CIDADE DE GUATEMALA, 14 SET (ANSA) - A Suprema Corte de Justiça da Guatemala rejeitou nesta quinta-feira (14) um pedido do partido Unidade Nacional da Esperança (Une), da candidata Sandra Torres, derrotada no segundo turno das eleições presidenciais de 20 de agosto, para suspender a oficialização da vitória do rival Bernardo Arévalo. Os magistrados examinaram que o recurso dos advogados da Une contra a resolução do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) que designa Arévalo como presidente eleito "viola os direitos fundamentais da organização política e dos cidadãos guatemaltecos", informou o jornal Prensa Libre, acrescentando que a Corte rejeitou com razões que serão publicadas posteriormente.

O partido de Torres não aceita os resultados do pleito do último dia 20 de agosto e afirmou repetidamente que houve anomalias no processo eleitoral. Em 6 de setembro, inclusive, o partido emitiu um comunicado no qual reiterava a sua denúncia de "fraude eleitoral".