Veneza escapa de inclusão em lista de patrimônios em risco

VENEZA, 14 SET (ANSA) - O Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, reunido nesta quinta-feira (14) em Riad, na Arábia Saudita, decidiu, por unanimidade, não incluir a cidade de Veneza, no norte da Itália, na lista de patrimônios em risco.

A medida foi celebrada pelo ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, que reforçou que "o trabalho realizado pela pasta em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, a região do Vêneto, do munícipio e as instituições locais impediu uma manobra puramente política indevida", e pelo prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro.