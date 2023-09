Vice-premiê da Itália celebra decisão da Unesco sobre Veneza

Continuamos a trabalhar para o forte relançamento do patrimônio cultural e do turismo na Itália", escreveu o chanceler italiano na rede social X (antigo Twitter).

Mais cedo, o comitê da Unesco, reunido em Riad, na Arábia Saudita, decidiu prolongar o prazo para a Itália desenvolver mais medidas de conservação após ter avaliado positivamente o seu atual plano.

Os membros do grupo reconheceram os esforços do governo italiano e propuseram prolongar o tempo para a implementação das recomendações da Unesco para proteger o patrimônio até o dia 1º de fevereiro de 2024.

Apesar de "salvar" Veneza da lista de bens em risco, o Comitê expressou "a sua preocupação com os importantes desafios que ainda precisam ser enfrentados para a conservação adequada" de Veneza. Desta forma, pediu para a Itália convidar uma missão consultiva do Centro do Patrimônio Mundial, braço da Unesco, para acompanhar os progressos que devem ser analisados na próxima sessão, no verão de 2024. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.