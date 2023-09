Acidente com migrantes deixa mortos e feridos na Itália

ROMA, 15 SET (ANSA) - Um ônibus com cerca de 50 migrantes a bordo sofreu um acidente na madrugada desta sexta-feira (15), perto da cidade de Fiano Romano, na província de Roma, e deixou dois mortos e ao menos 25 feridos.

O transporte saiu de Porto Empedocle, na região da Sicília, por volta das 10h (horário local) de quinta-feira (14) para transferir os migrantes que desembarcaram no sul da Itália para um centro de acolhimento no Piemonte. No entanto, bateu contra um caminhão de mercadorias durante o percurso, às 2h25 desta sexta, entre Guidonia Montecelio e o norte de Roma.