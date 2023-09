Argentina sediará 3ª edição de 'Campeonato de Pizzaiolos'

BUENOS AIRES, 15 SET (ANSA) - A Escola de Pizzaiolos e o Consulado Geral da Itália em Buenos Aires anunciaram nesta sexta-feira (15) a 3ª edição do Campeonato de Pizzaiolos, que acontecerá no próximo dia 30 de setembro no complexo "La Rural" do bairro de Palermo, na capital argentina.

Segundo comunicado, a iniciativa é voltada aos profissionais da pizza da América do Sul, "com o objetivo de promover a autêntica tradição da pizza napolitana na região, às vésperas do Ano do Turismo de Raízes".