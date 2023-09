Artista plástico colombiano Fernando Botero morre aos 91 anos

Nascido na Colômbia em 1932, Botero era considerado um dos artistas plásticos mais relevantes da América Latina, cuja obra ficou marcada, sobretudo na escultura e na pintura, pela predominância da figura humana de formas redondas e volumosas.

As mulheres de Botero, retratadas com formas curvilíneas, representam um traço distintivo do artista, tornando-o único no mundo. Além disso, ele criou diversas obras marcadas pelo surrealismo, ironia e bom humor, chegando a ter seu estilo próprio batizado como "Boterismo". Considerado um dos latino-americanos mais valorizados, ele viu recentemente uma de suas esculturas, "Man on Horseback", chegar a ser vendida em um leilão por US$ 4,3 milhões, preço recorde para uma obra do artista. (ANSA).

