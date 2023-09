Contraprova de Pogba é remarcada para 5 de outubro

ROMA, 15 SET (ANSA) - A contraprova do exame antidoping do meio-campista Paul Pogba, que seria realizada em 20 de setembro, foi adiada para 5 de outubro, o que aumentará o tempo fora dos gramados do jogador da Juventus.

O campeão mundial de 2018 foi suspenso preventivamente pelas autoridades italianas após testar positivo para testosterona em um exame antidoping feito há quase um mês.