Corpos na Líbia são achados a 140 km de local de inundações

Um dos fatores que contribuíram para a magnitude da tragédia foi o colapso de duas barragens nos arredores de Derna. A força da água foi tamanha que centenas de corpos foram arrastados para o Mar Mediterrâneo. Alguns deles chegaram às praias de Tobruk, a 140 quilômetros de Derna, segundo relatos de testemunhas ouvidas pela BBC.

Já o vice-secretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, disse que a situação política da Líbia dificulta a resposta às inundações. "O problema para nós é a coordenação com o governo e com a outra autoridade na parte oriental do país", declarou o dirigente, acrescentando que ainda não é possível determinar o "tamanho real da catástrofe".

A Líbia vive fragmentada desde a queda de Muammar Kadafi, em 2011, e é palco de disputas entre milícias que hoje se dividem entre um governo de união nacional sediado na capital Trípoli e reconhecido pela ONU e um gabinete paralelo com base em Sirte, que controla a porção oriental do país. (ANSA).

