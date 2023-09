Enviado do Papa teve 'discussão franca' na China sobre Ucrânia

"Houve grande atenção por parte do governo chinês. Uma discussão franca com o enviado para a Ucrânia, com uma importante troca de pontos de vista também sobre as perspectivas para o futuro", afirmou Zuppi em entrevista ao TG2000.

"Todos devem avançar na mesma direção, que é encontrar a chave para uma paz justa e segura", acrescentou o religioso.

O enviado do Vaticano também mencionou que a abertura do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para uma conversa é "importante", pois a "paz se alcança através do diálogo e da descoberta dos espaços possíveis e necessários".

A missão de Zuppi na China tinha o objetivo de buscar pelo diálogo e, a curto prazo, a solução de algumas emergências humanitárias causadas pelo conflito.

Antes da China, o cardeal já havia passado por Kiev, Moscou e Washington para identificar iniciativas que possam abrir caminhos para a paz no território ucraniano.

Desde o início da guerra russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, Pequim adotou uma postura de "neutralidade" e se absteve de condenar Moscou e fornecer cobertura diplomática, embora sua posição oficial é conseguir um cessar-fogo e uma solução política para a crise. (ANSA).