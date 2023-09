Expo 2030: Comitê italiano inicia missão no Paraguai

ASSUNÇÃO, 15 SET (ANSA) - A missão de um comitê que promove a candidatura da Itália para sediar a Expo 2030 começou na última quinta-feira (15) em Assunção, no Paraguai.

A movimentada agenda da delegação incluiu um encontro entre o embaixador da Itália no Paraguai, Marcello Fondi, e o representante da Fundação Nacional Italiana Centro de Tecnologias Agrícolas (Agritech), Fabrizio Sarghini, com o ministro da Agricultura do Paraguai, Carlos Giménez.