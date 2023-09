Irlanda multa Tik Tok em 345 milhões de euros

Um porta-voz do Tik Tok disse que respeita a autoridade irlandesa, mas que a empresa não concorda com a decisão, "especialmente com o valor da multa". "As criticidades levantadas pela autoridade irlandesa se concentram em alguns recursos presentes no aplicativo três anos atrás e que modificamos bem antes do início do inquérito", afirmou a plataforma.

Uma das alterações, segundo o Tik Tok, foi tornar padrão o perfil privado para usuários com menos de 16 anos. O aplicativo também avalia recorrer contra a sanção. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.