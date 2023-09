Itália vai subsidiar tratamentos de reprodução assistida

No entanto, um decreto aprovado recentemente pelo governo incluiu a reprodução assistida no sistema de coparticipação em âmbito nacional, o que facilitará o acesso aos tratamentos. "A partir de 2024, qualquer mulher, em qualquer região, poderá recorrer à reprodução assistida mediante o pagamento de um ticket. Finalmente colocamos fim a uma injustiça que não era mais tolerável", disse o ministro da Saúde, Orazio Schillaci, durante um congresso sobre natalidade em Roma.

Segundo ele, os casais não pagarão nada por tratamentos com gametas próprios, enquanto o ticket para procedimentos com doação de oócitos ou esperma será determinado por cada região, mas deve girar por volta de 1,5 mil euros (R$ 8 mil).

"Escolhemos o caminho certo para apoiar as mulheres que, diante de dificuldades na concepção, escolhem a reprodução assistida", acrescentou Schillaci.

Após uma queda no primeiro ano da pandemia de Covid-19, os ciclos realizados no país registraram aumento de 36% em 2021, com alta de 50% nas gestações e de 49% nos nascimentos.

Na Itália, no entanto, a reprodução assistida é exclusiva para casais heteroafetivos, inférteis e que vivem em matrimônio ou união estável, além de casais férteis com doenças transmissíveis. Solteiros e casais homoafetivos não podem recorrer à fertilização in vitro.

Na última quinta-feira (14), a premiê Giorgia Meloni disse que o combate ao inverno demográfico é "prioridade absoluta" de seu governo. O país registrou apenas 393 mil nascimentos em 2022, menor número de sua história, e estudos apontam que a Itália pode perder até 20% da população nos próximos 50 anos.