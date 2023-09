Lula tem 38% de aprovação e 31% de rejeição, diz Datafolha

Outros 30% consideram o governo Lula "regular", e 2% não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa ouviu 2.016 pessoas em 139 cidades entre 12 e 13 de setembro.

O presidente tem a maior aprovação na região Nordeste, seu principal reduto eleitoral, com 49%, e entre os eleitores mais pobres, com 43%.

Já a maior reprovação está no Sul, com 39% de "ruim e péssimo", e entre cidadãos que ganham de cinco a 10 salários mínimos, com 44%.

Segundo o Datafolha, a polarização entre Lula e Bolsonaro "segue intacta" desde as eleições de outubro de 2022. 29% das pessoas disseram ser petistas, 25%, bolsonaristas, e 21%, neutras. Outros 11% dos entrevistados afirmaram ser mais próximos do petismo, e 7%, do bolsonarismo. (ANSA).

