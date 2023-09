Lula viaja hoje para cúpula em Cuba e Assembleia da ONU

"Além da participação na cúpula, o presidente Lula deve ter uma agenda de trabalho com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Será a primeira viagem oficial de um mandatário brasileiro ao país caribenho em nove anos", diz uma nota do Palácio do Planalto.

Lula deve conversar com Díaz-Canel sobre uma dívida cubana de US$ 260 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) para a construção do porto de Mariel.

"Os objetivos da cúpula do G77 são a consolidação da unidade dos países em desenvolvimento em assuntos multilaterais, inclusive na mudança climática", afirmou o embaixador Carlos Cozendey, secretário de Assuntos Multilaterais do Ministério das Relações Exteriores.

Já nos EUA, para onde Lula embarca no domingo (17), está prevista uma reunião com o presidente Joe Biden. Entre os temas na pauta estão a questão climática e uma possível iniciativa mundial em prol do "trabalho decente". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.