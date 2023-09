Macron rebate críticas por confirmar presença em missa do Papa

"Acredito que o meu lugar é lá. Não irei como católico, irei como presidente da República, que é de fato laica", afirmou ele, acrescentando que não seguirá "nenhuma prática religiosa durante esta missa", como a Eucaristia.

A confirmação da presença de Macron na missa do Pontífice dedicada à situação dos migrantes, que será realizada no estádio Velódrome de Marselha, durante a viagem de dois dias do argentino, provocou uma série de protestos nos últimos dias no país.

Vários parlamentares do partido de oposição "França Isoumise", de Jean-Luc Mélenchon, acusaram Macron de "pisar" no princípio do secularismo e da neutralidade religiosa da República. As declarações, no entanto, foram duramente rejeitadas pelo Palácio do Eliseu.

Macron, inclusive, ressaltou que o Papa tem o posto de chefe de Estado e, portanto, a sua presença não colocará de forma alguma em xeque a neutralidade do país. "O Estado é neutro", enfatizou.

Francisco chegará na França no dia 22 de setembro e a expectativa é de que participe de um diálogo privado com Macron, antes da missa. Além disso, o líder francês também estará com o Santo Padre no encerramento dos Encontros do Mediterrâneo, um fórum que reunirá bispos de quase 30 países e jovens da região.

(ANSA).