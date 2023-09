Meloni quer missão da UE para frear chegadas de migrantes

O poder Executivo da UE admitiu que os Estados-membros precisam demonstrar solidariedade à Itália por conta da crise migratória no Mar Mediterrâneo.

Dados do Ministério do Interior italiano apontam que a nação recebeu 127,2 mil migrantes forçados via Mediterrâneo desde o início do ano, quase o dobro da cifra registrada no mesmo período de 2022. (ANSA).

