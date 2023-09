Morre Franco Migliacci, compositor de 'Nel blu dipinto di blu'

"Franco Migliacci, letrista de algumas das mais belas canções italianas (incluindo 'Nel blu dipinto di blu'), produtor musical, editor musical e caçador de talentos, morreu aos 92 anos em uma clínica romana. Sua família esteve ao lado dele até o fim", escreveu.

Nascido em Mântua em 1930, Migliacci estudou em Florença, para onde seu pai, o marechal da Guarda de Finanças, foi transferido em 1934. A insistência de seus pais para que estudasse contabilidade não teve sucesso, felizmente para os amantes da música.

Durante sua juventude, o italiano descobriu que sua verdadeira paixão era a arte em todas as suas expressões, da literatura à música. No início de sua carreira, inclusive, foi ilustrador e desenhava histórias para jornais infantis, como "Bambola" e "Lupettino", dirigidos por Nino Capriati.

Durante as audições para o filme "Carica eroica", ele conheceu Modugno, e os dois tornaram-se amigos inseparáveis. De uma colaboração entre ambos surgiu, em 1957, o sucesso "Nel blu dipinto di blu' (Volare), que se tornou um hino e símbolo da Itália no mundo.

Já em 1960, Migliacci começou a colaborar com outros artistas, em particular o cantor italiano Gianni Morandi, para quem escreveu "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte", "Andavo a cento all'ora" e "In ginocchio da te".

Além disso, foi letrista de músicas cantadas por Rita Pavone, Mina, Milva, Fred Bongusto e Patty Pravo. Entre outras produções conhecidas estão "Tintarella di luna" e "Una Rotonda sul Mare".