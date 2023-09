Presidente da Itália faz alerta contra 'capitalismo predatório'

"A Constituição está decididamente comprometida com uma economia de mercado em que a liberdade política é o quadro em que se insere a liberdade econômica, as atividades com as quais as empresas participam", disse. "Mas preste atenção: em que condições o dispositivo constitucional é aplicado?, questionou o presidente.

"Quando os poderes públicos garantirem a qualidade dos serviços, a eficácia, eficiência e clareza do sistema regulatório; quando for garantida a segurança contra as formas que o crime assume; quando a eficácia das sanções contra comportamentos incorretos for justa e incisiva", respondeu.

O chefe de Estado referiu-se ainda à segurança no trabalho, tema que tem estado na ordem do dia nas últimas semanas devido a uma sucessão de acidentes mortais. "É um tema que desafia a consciência de todos. "A democracia é o resto das regras, começando pelas do trabalho", disse ele.

De acordo com Mattarella, a Itália enfrenta o problema dos muitos jovens que vão para o exterior "devido à pobreza das ofertas salariais disponíveis" e isto é uma responsabilidade que desafia o mundo empresarial, porque "o progresso de um país depende do seu capital social".

Por fim, ele ressaltou que os políticos deveriam resistir à tentação de aproveitar a onda de emoção provocada pelos medos das pessoas. "Se há algo que uma democracia não pode se permitir é que a sua conduta, a das autoridades e dos cidadãos, seja movida por sentimentos puramente circunstanciais, com prevalência de impulsos de ansiedade e medo", concluiu. (ANSA).