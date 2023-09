Proprietária do Genoa, 777 Partners compra Everton

Os donos do Genoa iniciaram as negociações com Farhad Moshiri no início da semana, após o término do acordo de exclusividade da MSP Sports Capital.

"Estamos realmente honrados com a oportunidade de fazer parte da família Everton como guardiões do clube e consideramos um privilégio poder desenvolver sua orgulhosa herança e valores", celebrou Josh Wander, um dos fundadores do grupo.

Adquirir o Everton era um sonho antigo da 777 Partners, que já havia negociado com o clube britânico em abril passado, mas não chegou a um acordo.

O fundo comprou o Genoa do empresário italiano Enrico Preziosi em setembro de 2021, em um negócio avaliado em cerca de 150 milhões de euros.

Além do Vasco, do Everton e do Genoa, a 777 Partners também controla o Hertha Berlim, o Standard Liège, o Red Star e o Melbourne Victory. O grupo ainda possui uma participação minoritária no Sevilla. (ANSA).