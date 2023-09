Ranking coloca TIM Brasil como operadora mais inclusiva do mundo

O Refinitiv Diversity & Inclusion Index avalia o desempenho de mais de 15 mil companhias de capital aberto em temas de diversidade, inclusão e desenvolvimento de carreira.

A operadora apresentou um alto índice de satisfação dos colaboradores, com 86%, e foi destacada por sua políticas de equidade de gênero, pois 50% da diretoria estatutária é composta por mulheres.

As profissionais do sexo feminino no Conselho de Administração e nos demais níveis de liderança são cerca de um terço, superando a meta de ter mais de 35% de representatividade das mulheres.

"Conquistar a liderança de um índice global tão relevante, que além dos aspectos de diversidade e inclusão avalia práticas de gestão de pessoas de forma ampliada, nos enche de orgulho e nos encoraja a seguirmos firmes no nosso propósito. Ouvir e envolver as pessoas, quebrar paradigmas e atuar de forma concreta e coerente, são alguns dos elementos que fazem a diferença no ambiente de trabalho. Pessoas engajadas e valorizadas em sua pluralidade, se sentem motivadas a contribuir com mais protagonismo, gerando resultados que impactam o crescimento individual e coletivo", afirmou Maria Antonietta Russo, VP de Pessoas, Cultura e Organização da TIM.

A empresa está listada em carteiras da B3 como a do IDIVERSA e do Índice de Sustentabilidade Empresarial, além de ser uma das 13 companhias brasileiras entre as mais de 400 organizações inseridas no Gender Equality Index (GEI) da Bloomberg. (ANSA).