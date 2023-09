Rússia está 'pronta' para falar com enviado do Papa, diz Lavrov

MOSCOU, 15 SET (ANSA) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serghei Lavrov, anunciou nesta sexta-feira (15) que as autoridades do país estão "prontas" para dialogar com o enviado do papa Francisco, o cardeal Matteo Zuppi.

"O enviado do Papa à Ucrânia planeja uma viagem a Moscou e as autoridades russas estão prontas para falar com ele", afirmou o chanceler do regime de Vladimir Putin, citado por agências russas.