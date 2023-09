Sainz lidera treino em Singapura com dobradinha da Ferrari

SÃO PAULO, 15 SET (ANSA) - Após Charles Leclerc ter liderado o primeiro treino livre para o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, a Ferrari se manteve na dianteira na segunda sessão, porém desta vez com Carlos Sainz.

O espanhol fez 1m32s120, melhor tempo do dia, e ficou apenas dois centésimos à frente do monegasco, repetindo a dobradinha do primeiro treino, só que em ordem inversa.