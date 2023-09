UE e Macron cobram solidariedade com Itália em crise migratória

Questionado sobre a crise em Lampedusa, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse nesta sexta que é "dever de todos os europeus não deixar a Itália sozinha". "Considero que seja responsabilidade da União Europeia inteira ficar ao lado da Itália", acrescentou.

Já o ministro do Interior Gérald Darmanin conversou por telefone com seu homólogo italiano, Matteo Piantedosi. Na ligação, ambos concordaram em "reforçar a prevenção das partidas de migrantes e a luta contra os traficantes" por meio da cooperação com os países de origem.

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou que a UE poderia retomar sua operação naval no Mediterrâneo, com "firmeza em relação aos migrantes irregulares", e que é preciso acelerar as repatriações.

Além disso, prometeu visitar Alemanha e França para tentar restabelecer a cooperação. "A Europa não pode fingir que não está vendo", declarou. Tajani também alertou que não se pode subestimar as crises na África: "A situação já explodiu".

Segundo o Ministério do Interior italiano, o país recebeu 127,2 mil migrantes forçados via Mediterrâneo desde o início do ano, quase o dobro da cifra registrada no mesmo período de 2022.

As principais nações de origem dos deslocados são Guiné (15,1 mil) e Costa do Marfim (14,2 mil), na África Subsaariana, Tunísia (11,5 mil) e Egito (8,4 mil), no norte do continente, e Bangladesh (7,6 mil), na Ásia. (ANSA).