Carlos Sainz lidera 3º treino livre do GP de Singapura

MARINA DA BAÍA, 16 SET (ANSA) - A Ferrari confirmou o domínio dos treinos livres para o GP de Singapura neste sábado (16), novamente com a liderança de Carlos Sainz, que teve o melhor tempo do final de semana (01min32s065).

Neste terceiro treino, porém, a escuderia não apareceu no ranking em dobradinha como aconteceu no TL1, - com Charles Leclerc em primeiro e Sainz em segundo -, e no TL2, com Sainz em primeiro e Leclerc em segundo.