'Chorou muito', brinca Ancelotti sobre Fifa The Best sem Vini Jr

MADRID, 16 SET (ANSA) - O técnico italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, brincou neste sábado (16) ao ser questionado sobre a ausência do atacante brasileiro Vinicius Jr. da lista de indicados ao prêmio "The Best", da Fifa.

"Eu o vi aqui no CT chorando no vestiário. Perguntei o que houve, ele disse 'Mister, não me colocaram na lista'", ironizou Ancelotti.