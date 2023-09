Cineasta ítalo-chileno Marco Bechis lança seu 1º romance

Lá, foi vítima da picana (dispositivo que causa choque elétrico), um método com o qual tentaram fazer com que delatasse seus colegas de apartamento, com quem vivia em um prédio em Retiro, em Buenos Aires.

No romance, são reconhecíveis muitas situações de seu filme, filmado em 1999 e projetado no Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires (Malba) recentemente, por ocasião do lançamento do livro. H Há o interrogador "bom" e o "mau", a caixa de metal laranja onde o torturador guardava a picana, e o prisioneiro que entendia de eletricidade e era obrigado a consertar aquele aparelho de tortura, como apenas alguns dos centenas de detalhes que conseguiu incluir no roteiro.

"Na verdade, foi um processo reverso. Para montar o filme, me baseei em minhas sensações. Em contraste, a escrita do livro foi para dar voz em off a esses personagens. Era um pouco o que eu vivenciava na cela, na sala de tortura, quando pensava se sobreviveria ou não. Tudo relacionado a essa situação extrema só podia ser contado através da literatura. A voz interior só se manifesta com a escrita", disse Bechis em entrevista à ANSA.

No livro, Bechis, nascido em Santiago do Chile em 1955, também faz um caminho por sua infância e adolescência, sua vida entre a Itália e Buenos Aires e sua militância em seu país na organização de esquerda Lotta Continua. Tudo isso permite entender não apenas sua aproximação com os Montoneros, mas também a crítica aberta à organização.

"Eu vinha da Itália, onde a ideia nos movimentos era colocar no centro do debate político a relação homem-mulher, o feminismo, a sexualidade, coisas que hoje são de domínio público. Estamos falando dos anos 70. Algumas organizações políticas se desfizeram precisamente por não terem sabido ou conseguido lidar com o fenômeno do feminismo", relatou.

"Imagine chegar com essas propostas à Argentina em 1975, antes do golpe de Estado, onde todo o debate era se você tinha uma arma ou não, a discussão sobre levar ou não a pílula de cianeto (usada como ferramenta de suicídio por presos políticos), que de certa forma já considerava os militantes traidores. As coisas estavam indo em outra direção", acrescentou.