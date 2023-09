Inter goleia Milan por 5 a 1 e segue liderando isolada

Marcus Thuram marcou aos 38, Hakan Çalhanoglu aos 79, e Davide Frattesi fechou a conta nos acréscimos, aos 93.

Pelo Milan, o gol de honra veio com Rafael Leão, aos 57.

Com o resultado, a Inter de Milão, sob liderança de Simone Inzaghi, segue isolada na liderança do campeonato, com 12 pontos e 100% de aproveitamento, 13 gols marcados e só um sofrido.

"Estamos muito felizes, começamos muito bem e queremos continuar. Agradeço pelo apoio. Vamos devagar, passo após passo, jogo após jogo", comemorou Mkhitaryan.

"Fizemos um derby excelente. Parabéns aos rapazes. Sabemos que não é nada, mas é um ótimo início. Temos jogos próximos e precisamos nos preparar bem", avaliou Inzaghi.

No meio da semana, as duas equipes estrearão na Champions League - o Milan contra o Newcastle na terça-feira (18) pelo grupo F, a Inter contra a Real Sociedad na quarta (19) no grupo D. (ANSA).