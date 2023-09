Lula volta a cobrar financiamento climático de países ricos

Ainda neste sábado (16), Lula terá uma reunião bilateral com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e deve conversar sobre uma dívida cubana de US$ 260 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) para a construção do porto de Mariel; e outra com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Depois, o presidente irá a Nova York, em agenda até o dia 21, para a Assembleia-Geral da ONU. (ANSA).

